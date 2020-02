Covid-19 : l'épouse d'un patient déjà hospitalisé identifiée comme le 18e cas en France

"Son état de santé n'inspire pas d'inquiétude", a affirmé le ministre de la Santé.

Un 18e patient, infecté par le nouveau coronavirus, a été enregistré en France, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran, mercedi 26 septembre. Il s'agit de l'épouse d'un patient hospitalisé à Annecy, dont la contamination avait été rapportée mardi soir. "Son état de santé n'inspire pas d'inquiétude", a précisé le ministre.

Quatre patients hospitalisés

La France compte désormais 12 patients guéris, quatre hospitalisés et deux décédés depuis l'apparition de ce virus sur le territoire le 24 janvier. Le ministre a par ailleurs annoncé avoir "décidé de déstocker 15 millions de masques anti-projections" présents dans les stocks constitués par l'Etat pour qu'ils soient distribués dans les pharmacies et les hôpitaux aux professionnels de santé et aux personnes qui reveinnent des zones à risque. Il n'y a "pas de logique à porter un masque" pour l'ensemble de la population, a rappelé le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.