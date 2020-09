Coronavirus : l'épidémie progresse dans le monde

La barre des deux millions de nouveaux cas de coronavirus enregistrés vient d'être franchie dans le monde. C'est un record, selon l'Organisation mondiale de la Santé. La grande majorité de ces nouveaux cas est recensée en Amérique, en Asie du Sud-Est et en Europe. Les États-Unis représentent 38 % des nouveaux cas à eux seuls et viennent de franchir la barre des 200 000 morts. Dans le même temps, le nombre de décès sur la planète décroît : 10% de moins sur les sept derniers jours. "On a probablement réduit de 30 peut-être même de 50 % la mortalité en réanimation dans les hôpitaux bien équipés des pays très développés", explique Antoine Flahault, épidémiologiste. Il y a cependant des disparités. L'Europe et l'Asie du Sud-Est enregistrent une hausse de la mortalité proche de 30%.

Boris Johnson va demander aux Britanniques de télétravailler

Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe. Maryse Burgot, journaliste France Télévision, est en direct de Londres. "Boris Johnson va s'exprimer à la télévision, il va demander à ses concitoyens de télétravailler au maximum. Rétropédalage en règle, alors qu'il y a quelques semaines il demandait aux Britanniques en masse de retourner au travail", explique la journaliste. Selon les conseillers de Boris Johnson, Maryse Burgot explique qu'il y aura à partir de la mi-octobre "dans ce pays 50 000 nouveaux cas par jour et 200 morts par jour à partir de novembre".