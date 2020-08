Coronavirus : l'épidémie poursuit sa progression dans le monde

C'était l'une des pires prévisions des autorités sanitaires du pays. Le Mexique vient de franchir la barre des 60 000 morts du coronavirus. 644 décès ont été recensées samedi 22 août. Selon les chiffres officiels, le Mexique devient le troisième pays le plus endeuillé au monde, derrière le Brésil et les États-Unis. La situation est également critique en Inde où le seuil des trois millions de cas a été franchi dimanche avec plus de 70 000 nouvelles contaminations et 912 décès. Au total, près de 57 000 personnes sont décédées. Des chiffres officiels largement sous-estimés selon les experts.



Risque d'une deuxième vague en Corée du Sud

La Corée du Sud lutte, elle, pour éviter une deuxième vague. Après une gestion drastique de la crise, le pays a fait état dimanche de la plus forte hausse quotidienne du nombre de cas depuis mars, en majorité à Séoul, la capitale. Le port du masque y est désormais obligatoire dans les lieux clos et les quartiers à forte affluence. Pour les autorités, le pays est à la limite d'une épidémie nationale.

Le JT

Les autres sujets du JT