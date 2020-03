Coronavirus : "J'ai eu peur de mourir", confie un retraité de 73 ans guéri de la maladie

Le 10 mars dernier, quand l'ambulance vient le chercher devant chez lui à Saint-Philibert (Morbihan), Jean-Denis Du Péage est à bout de forces, incapable de tenir debout. "Je me suis dit que c'était peut être la dernière fois que j'étais ici. Je n'étais pas bien, je tremblais de tous mes membres", explique le retraité.

Il a perdu 6 kilos

Il est mis sous oxygène au service pneumologie à l’hôpital de Vannes (Morbihan). Une équipe de journalistes de France 2 l'avait rencontré à la fin de son traitement, sur pied mais sonné. Sa femme n'a pas attrapée le Covid-19. "Dès que mon mari a eu de la fièvre je me suis mise très loin de lui. Il portait un masque, moi je me lavais tout le temps les mains, je ne l'ai jamais attrapée", précise-t-elle. À 73 ans, cet assureur à la retraite a perdu six kilos et s'astreint à une sieste quotidienne.