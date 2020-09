Coronavirus : Israël se reconfine pour trois semaines

Pour les Israéliens, ce reconfinement, qui débute vendredi 18 septembre pour trois semaines, tombe au plus mauvais moment, à la veille du Nouvel an juif, qui est suivi de plusieurs fêtes religieuses importantes. Ces fêtes sont généralement l’occasion de grands repas de famille, l’occasion aussi de se retrouver à la synagogue pour des prières communes. Cette année, ce ne sera pas possible. Israël interdit désormais les rassemblements en intérieur de plus de 10 personnes et les rassemblements en extérieur de plus de 20 personnes.

Augmentation des contaminations

Il est aussi interdit de se déplacer à plus d’un kilomètre de son domicile. Ce n’est pas un hasard si le gouvernement israélien a choisi cette date, il veut coûte que coûte éviter les grands rassemblements, alors que le taux de contamination au coronavirus ne cesse de grimper dans le pays depuis l’été. Les hôpitaux ne sont pas encore saturés, mais comme l’hiver approche, ils craignent d’avoir du mal à faire face à un afflux important de cas graves de Covid-19 et de malades de la grippe.

