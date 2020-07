Coronavirus : inquiétude mondiale

En Europe, dans la région de Lisbonne (Portugal), 700 000 habitants ont été reconfinés jusqu’à la fin juillet à cause du Covid-19. Idem à Leicester (Royaume-Uni). A partir du 24 juillet, les masques seront obligatoires dans les magasins dans tout le pays. En Irlande, la dernière phase du déconfinement a été repoussée à cause de la résurgence des cas et la réouverture des bars a été reportée au 10 août.

590 000 morts dans le monde

En Israël, la fermeture de certains lieux publics a été décidée par le gouvernement qui voit des manifestants protester contre sa gestion de la crise. En Inde, le nombre de cas a franchi le million de cas malgré les restrictions sanitaires et le reconfinement du Bangalore par exemple. Enfin, en Australie, Melbourne compte 400 nouveaux cas en 24 heures. Le coronavirus a fait 590 000 morts dans le monde, dont 138 000 morts aux Etats-Unis et 76 000 au Brésil.