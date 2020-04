Coronavirus : il n'y aura "pas de décision" sur la date de report des municipales "avant le 23 mai"

La date du second tour des municipales, reportées en raison de l'épidémie de Covid-19, a été abordée lors d'une réunion entre le Premier ministre et les reponsables politiques.

Quand se tiendra le second tour des élections municipales ? La question a été abordée mais pas tranchée, jeudi 2 avril, lors d'une réunion en vidéoconférence entre le Premier ministre et des reponsables politiques. L'échange a réuni Edouard Philippe et ses ministres Olivier Véran, Bruno Le Maire, Christophe Castaner et Marc Fesneau, ainsi que les chefs de partis et les présidents des groupes parlementaires.

Selon les informations de France Télévisions, Matignon a rappelé lors de cette discussion que les scientifiques doivent remettre en mai un rapport sur l'organisation du second tour des municipales, repoussé en raison de l'épidémie de coronavirus. Il n'y aura "pas de décision" de l'exécutif à ce sujet "avant le 23 mai".

Des élections en octobre 2020 ou en mars 2021 ?

La possibilité d'élections organisées au mois de juin semble toutefois avoir été écartée. "Il n'y a rien d’acté sur les municipales. L’évidence, c’est qu’elles n’auront pas lieu en juin", a déclaré à France Télévisions Olivier Faure, premier secrétaire du PS, à l'issue de la réunion. "On ne sait pas ce que sera l’évolution de la crise sanitaire et il faut accepter que toutes nos décisions puissent être remises en cause. Donc, pour les municipales, [ce ne sera] pas juin, ce n’est pas jouable", a abondé Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée.

Les dates d'octobre 2020 et de mars 2021 ont toutefois été avancées, sans convaincre tous les participants. "J’ai le sentiment que l’exécutif table sur octobre, avec toutes les réserves d’usage dans la période", a précisé Patrick Mignola. "En octobre, personne n’aura la tête aux municipales. On sera en train de redémarrer le pays et on aura besoin de municipalités stables, a toutefois estimé Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, après la réunion. Autant adosser ces élections aux départementales et aux régionales de 2021. Ce ne sera pas la première fois que des maires exercent 7 ans."