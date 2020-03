Coronavirus : "Il faut réduire les contacts sociaux, professionnels et amicaux", estime le Dr Damien Mascret

Les mesures de confinement prises en Italie et en Espagne et désormais en France seront-elles suffisantes pour freiner l'épidémie de Covid-19 ? "Ce sont des mesures efficaces si elles sont appliquées par les Français. Il faut faire les gestes barrières mais aussi réduire les contacts sociaux, professionnels, familiaux, amicaux. Ce qu'on fait aujourd'hui (dimanche 15 mars) n'aura un effet que dans 14 jours", explique le Dr Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures.

"À Shanghai, le port du masque est obligatoire"

Certaines nouvelles sont encourageantes. En Chine, foyer principal de l'épidémie de Covid-19, le musée de Shanghai a rouvert. Les visiteurs doivent rester prudents, porter des masques et se soumettre à une vérification de température. Est-ce une lueur d'espoir ? "Oui, on voit que lorsqu'on prend des mesures radicales et qu'elles sont appliquées, c'est efficace. Il y a les mesures barrières. Il faut savoir qu'à Shanghai, le port du masque est obligatoire dans tous les types de transport", précise le Dr Damien Mascret.

Le JT

Les autres sujets du JT