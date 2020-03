Coronavirus : hôpitaux et cliniques sur le pied de guerre

Face à l'épidémie de Covid-19, l'Ile de France, la région qui compte le plus de cas actuellement, suscite le plus d'inquiétude. Le directeur de l'Agence régionale de santé d'ile de France avait lancé un appel aux étudiants et aux retraités qui pourraient apporter leur soutien.