Coronavirus : franceinfo répond à vos questions

"Le paludisme est dû à un parasite alors que le Covid-19 est dû à un virus. Mais les deux maladies infectent des cellules et la chloroquine va agir à l’intérieur des cellules pour bloquer soit le parasite soit le virus. Ce coronavirus ne peut pas se transmettre par les moustiques, car on ne trouve pas de virus dans le sang", explique le Dr Mascret.

"On s’attend à ce que l’épidémie soit très dure dans les pays défavorisés, c’est ce qui s’était passé avec le Sras. La seule chance de ces pays serait de parvenir à mettre en place les mesures de prévention et qu’elles soient bien respectées", affirme le médecin généraliste, journaliste au Figaro.

Un malade guéri n'est plus contagieux

"Quand on a été malade, on s’est débarrassé du virus et on est immunisé pour au moins plusieurs semaines et on n’est plus contagieux", confirme-t-il.

"Il semble que le premier patient identifié avec la maladie daterait du 17 novembre. Ce serait un homme d’environ de 55 ans qui venait de la province de Hubei (Chine), l’épicentre de l’épidémie. On peut conclure qu’il y a une remarquable stabilité de ce virus et ce serait probablement la même souche qui se répandrait à travers le monde depuis le début", conclut Damien Mascret.