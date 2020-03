Coronavirus : France 2 répond à vos questions

En plus de l’attestation d’employeur, est-il nécessaire de remplir en plus l’attestation de sortie dérogatoire à chaque déplacement professionnel ? "Non, depuis le week-end dernier, l’attestation d’employeur suffit pour justifier vos déplacements professionnels. (…) Mais pour les autres trajets, dans votre vie quotidienne, l’attestation de sortie dérogatoire est nécessaire", répond le journaliste Léopold Audebert sur le plateau du 13 Heures.

Contester une contravention jugée abusive

Est-il possible de contester une contravention si elle semble abusive ? "C’est possible, oui, comme toutes les contraventions. Comment ça va se passer ? Dans l’ordre, le procès-verbal est dressé, puis vous recevez l’amende par voie postale, et à partir de là, vous avez 45 jours pour remplir ce qu’on appelle le formulaire de requête en exonération qui est joint à la contravention. Vous devez l’adresser à l’huissier du ministère public", explique-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT