Coronavirus : l'attestation de déplacement dérogatoire évolue

Depuis mardi 24 mars 2020, renseigner la date sur l'attestation de déplacement dérogatoire ne suffit plus. En effet, il faut désormais indiquer l'heure de départ de son domicile. L'annonce de cette évolution a été faite par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner mardi soir sur son compte Twitter. Il est possible de se procurer ladite attestation sur le site internet du ministère de l'Intérieur.

De nombreuses modifications

Des précisions ont été apportées concernant les consultations et les soins médicaux. Seuls ceux ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés sont motifs de sorties. Des lignes ont également été ajoutées pour d'éventuelles convocations judiciaires ou administratives ou encore la participation à des missions d'intérêt général. Quant aux déplacements brefs, ils doivent se faire dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon d'un kilomètre de son domicile.