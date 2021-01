Coronavirus : face aux variants, de nouvelles mesures préventives controversées Coronavirus : face aux variants, de nouvelles mesures préventives controversées

En deux semaines, presque tous les services de l’hôpital de Dieppe (Seine-Maritime) ont été frappés par le Covid-19. Bilan : 148 agents et 137 patients infectés. Pour faire face à cette vague de contaminations, un dépistage massif est organisé dans la ville normande, où 9% de la population est positive. Pour le moment, sur les six premiers résultats d’analyse, aucune trace du variant britannique, une nouvelle souche plus contagieuse qui inquiète les autorités sanitaires. Le Haut-conseil de la santé publique veut durcir les règles en préconisant les masques chirurgicaux et ceux de catégorie 1 et en bannissant les masques artisanaux. Pour l'Académie de médecine, l'essentiel est de porter un masque, peu importe lequel.

Distanciation sociale doublée

Les mesures de distanciation sociale passent de un à deux mètres dans les transports en commun, gares et commerces et définiront les cas contact. Une mesure inapplicable en pratique pour l’Académie de médecine, qui appelle à éviter de parler et téléphoner dans les transports.