Coronavirus en Italie : plus de 1 000 morts dans le pays

La barre de 1 000 morts liées à l'épidémie de coronavirus a été franchie dans la journée de jeudi 12 mars. Est-ce que cela signifie que les mesures contraignantes prises par les autorités sont insuffisantes ? "Il faut dire qu'elles n'ont été prises qu'il y a 24 heures, pour les mesures les plus sévères, les plus drastiques et ce weekend pour les mesures précédentes. Donc il est encore un peu tôt, ça, les experts le disent tous, pour en mesurer encore exactement les effets. Ce qui inquiète c'est la tendance : + 20% de décès et + 20% de contaminations tous les jours, malgré les efforts qui sont réalisés", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct depuis Rome.

Une autre mesure bientôt prise

"Les experts attendent pour la fin de semaine de voir si les mesures auront un effet. Il y en a une de plus, de mesure, qui va être prise, c'est l'impossibilité d'aller directement chez votre médecin quelque en soit la raison parce que, je vais vous donner un exemple, dans la seule ville de Bergame, 50 médecins sont infectés", poursuit le correspondant.

