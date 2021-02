Coronavirus : en Italie, des villes desserrent l'étau

Toutes les grandes villes d’Italie, Milan, Venise et Rome, verront leurs lieux culturels ouverts lundi 1er février. A Rome, ce sera le cas de la chapelle Sixtine et les musées du Vatican fermés pendant 90 jours. On ne s’attend pas à une très grande foule. A Florence, les musées sont ouverts depuis quinze jours et la fréquentation est de l’ordre de 10% par rapport à la fréquentation habituelle. De plus, il faut réserver pour avoir accès aux lieux culturels.

Les restaurants rouvrent en journée

Les restaurants rouvrent également dans ces villes, pour boire un café le matin ou manger le midi à l’intérieur ou en terrasse. Ils doivent fermer à 18 heures toutefois. Il n’y a pas de service le soir. Si l’Italie peut assouplir les restrictions, c’est que le pays a été raisonnable pendant les fêtes de fin d’année où tout était fermé et les chiffres de l’épidémie de coronavirus sont meilleurs que ceux observés en France.