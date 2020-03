Coronavirus en Corse : "Pour les 14 jours à venir, il faut élargir les mesures prises pour Ajaccio à l'ensemble de l'île", selon le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni

Alors que la Corse a recensé son premier mort lié au coronavirus dans la nuit de dimanche à lundi, le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, estime que les mesures prises à Ajaccio doivent être étendues à l'ensemble de l'île.

Fermeture des établissements scolaires, interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, le préfet de Corse a pris des mesures fortes à Ajaccio, pour contrer l'épidémie de Coronavirus. Sur franceino, lundi 9 mars, le président du conseil exécutif, Gilles Simeoni,a expliqué qu'il fallait "élargir le périmètre d'application de ces mesures à l'ensemble de l'île."

La Corse est passée lundi de zéro cas à 38, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé (ARS), et un mort. "Nous avons un taux de personnes âgées plus important que sur le continent", a rappelé Gilles Simeoni. "Sur une population de 320 000 habitants, il y a plus de 80 000 personnes qui sont des seniors".

Contrôle des voyageurs

"Pour l'instant, il n'y a aucun moyen pour les personnels soignants", souligne Gilles Simeoni. Il faut donc "gagner du temps pour limiter la diffusion du virus et faire monter en puissance notre système de santé public et privé".

Le conseil exécutif de Corse demande également, dans sa lettre à l'État, que soit mis en place un "contrôle des historiques de voyage" des personnes arrivant sur l'île. il s'agit de "savoir si les gens viennent de zones à risques", explique Gilles Simeoni afin de "généraliser le confinement dans le souci de gagner du temps" face à la progression du virus.