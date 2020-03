DIRECT. Coronavirus : le cours du pétrole s'effondre face à l'épidémie

Ce qu'il faut savoir

Conséquence directe de l'épidémie de Covid-19, les cours pétroliers sont en chute libre et entraînent avec eux les bourses asiatiques, faisant craindre des conséquences économiques et sociales d'ampleur. Lundi 9 mars, les cours ont lourdement chuté en Asie, faisant plonger le baril de Brent de la mer du Nord de 20,5%, à 35,99 dollars. Dans un climat déjà tendu, la crise sanitaire voit ses effets multipliés sur les économies fortement dépendantes au pétrole.

19 morts et 1 126 cas en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, 1 126 personnes étaient contaminées en France dimanche, soit 177 personnes de plus en 24 heures. Le nombre de morts s'élève à 19, contre 16 la veille. "Nous sommes toujours ce soir au stade 2, notre priorité est de tout faire pour ralentir la circulation du virus sur le territoire national", a déclaré Olivier Véran.

Des établissements scolaires resteront fermés pour plus de 300 000 élèves à partir de lundi dans les foyers les plus actifs du coronavirus en France, où les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont désormais interdits pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Dans le Haut-Rhin et l'Oise, deux départements parmi les plus touchés, toutes les écoles et les crèches resteront portes closes pendant au moins deux semaines.

L'Italie est le pays d'Europe le plus touché. La péninsule a enregistré en 24 heures 133 nouveaux décès, ce qui porte à 366 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie. Le décret de mise en quarantaine d'une région et de 14 provinces du nord de l'Italie prévoit des mesures drastiques et inédites.

Du chômage partiel dans les entreprises françaises. Quelque 900 entreprises perturbées par la propagation du coronavirus ont demandé à bénéficier de mesures de chômage partiel pour environ 15 000 salariés, a indiqué dimanche sur BFMTV la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, précisant que ce chiffre avait plus que doublé en quelques jours.