Coronavirus en Chine : la vie reprend son cours sous la vigilance des autorités

"Après huit mois de mesures draconiennes, uniques au monde, dans un pays où le régime ne tolère aucun écart, finalement le président Xi Jingping a déclaré cette semaine : ‘l’épreuve est derrière nous’", relate le journaliste Arnauld Miguet, en direct de Pékin, en Chine, dimanche 13 septembre. Officiellement, le pays d’où a démarré l’épidémie ne compte plus aucun cas de transmission locale de Covid-19 depuis un mois.

La vie est redevenue presque normale

Huit à dix Chinois reviennent de l’étranger contaminés par le coronavirus chaque jour, selon les chiffres officiels. "Mais en tout cas, le masque n’est plus obligatoire en Chine et la vie est redevenue presque normale, hormis les contrôles de température, le traçage des téléphones. (…) Les autorités restent donc prudentes, vigilantes et redoutent surtout le retour de l’hiver", affirme le correspondant de France 2.

Le JT

Les autres sujets du JT