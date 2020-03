Coronavirus : Emmanuel Macron annonce une série de mesures

Quatre jours après sa dernière allocution, le ton d’Emmanuel Macron est martial. « Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l’ennemi est là », a déclaré le président. Ce lundi 16 mars au soir, Emmanuel Macron a annoncé des mesures strictes et inédites de confinement.



« Nos déplacements seront très fortement réduits »

« Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupement extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc ne sera plus possible », a précisé le président lors de son allocution, annonçant une série de mesures effective dès le mardi 17 mars à midi.

