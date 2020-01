Coronavirus : doit-on redouter un manque de transparence des autorités chinoises ?

Fin décembre, un nouveau coronavirus, le 2019-nCoV, faisait son apparition sur un marché de Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine. Transmissible entre êtres humains, ce virus responsable de pneumonies sévères s'est répandu dans une dizaine de pays en un mois. Ainsi, au 28 janvier, 4 474 personnes ont été infectées à travers le monde.

L'épidémie ne va pas sans rappeler celle du Sras, qui a tué, en 2002-2003, 774 personnes. Ce coronavirus était lui aussi apparu en Chine et s'était propagé à grande vitesse, dans le silence du régime chinois. La gestion de l'épidémie avait valu au pays les reproches de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la pression de la presse internationale. Dix-sept ans après, la question de la transparence de Pékin se pose à nouveau.

"Le gouvernement cache la vérité depuis le début. Le nombre de personnes infectées et le nombre de morts sont faux", s'alarme Zhangyi*, un habitant de Wuhan, au lendemain de la mise en quarantaine de cette ville de onze millions d'habitants. Sur les réseaux sociaux chinois Wechat et Weibo circule une vidéo d'un médecin, identifié comme travaillant à Wuhan. L'homme, équipé d'une combinaison, d'un masque et de lunettes, s'effondre au téléphone, désemparé. "Le gouvernement supprime la vidéo", rapporte Zhangyi. Mais elle réapparaît sur d'autres groupes et continue de faire son chemin, alimentant la panique et le désespoir ressentis par de nombreux habitants confinés.

En République populaire de Chine, difficile de questionner la parole du régime. Peu de personnes disposent d'un réseau privé virtuel (VPN) permettant d'accéder à des réseaux sociaux ou des moyens de communication différents de ceux autorisés par le gouvernement de Xi Jinping. Les médias sont contrôlés par le régime. Après un silence de près d'un mois, l'appel, lundi 20 janvier, par le président chinois à enrayer "résolument" l'épidémie a ouvert un nouveau cycle : celui d'une communication abondante, mais verrouillée : des messages de prévention circulent à présent sur Wechat ou via des haut-parleurs dans les rues wuhanaises.

Cette communication du régime s'est accompagnée de mesures radicales : la mise sous cloche de près de 56 millions de personnes dans la province du Hubei et la construction de deux hôpitaux supplémentaires à Wuhan, qui devraient être achevés en un temps record. Le premier, baptisé "Hôpital du dieu du feu", devrait être terminé pour le 3 février, suivi de près par le deuxième, voué au "dieu de la foudre". Pékin a également envoyé 450 médecins militaires et infirmiers en renfort. Une gestion spectaculaire qui répond à l'image puissante que veut se donner le régime.

Le décompte des personnes infectées ou mortes est donné quotidiennement par les autorités chinoises. Sur place, le correspondant de France 2, Arnauld Miguet, souligne que les journalistes étrangers n'ont pas, "par exemple, accès aux scientifiques pour les interroger sur la véracité des chiffres, (...) ni aux hôpitaux" et aux autorités locales. Le journaliste note toutefois les efforts du gouvernement, qui semble jouer le jeu d'une "transparence affichée".

Les mesures drastiques prises par le régime sont saluées par Zhangyi, qui regrette toutefois leur arrivée tardive. De leur côté, l'OMS tout comme le président américain Donald Trump soulignent la bonne gestion de la crise et la transparence du régime.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!