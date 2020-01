Chine : le coronavirus "pas aussi puissant" que le Sras mais plus contagieux

Le Sras avait provoqué 774 morts dans le monde (dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong).

Moins puissant mais plus contagieux. Le nouveau coronavirus, qui a contaminé en Chine près de 2 000 personnes et tué plus de 50 patients dans le monde, "n'est pas aussi puissant" que le virus du Sras à l'origine d'une épidémie meurtrière en 2002-2003, mais se révèle plus contagieux, ont indiqué dimanche 26 janvier de hauts responsables sanitaires chinois.

"Pour autant, à ce que nous voyons à présent, cette maladie n'est (...) pas aussi puissante que le Sras", a déclaré Gao Fu, responsable du Centre chinois de contrôle et prévention des maladies, lors d'une conférence de presse à Pékin. Le Sras avait provoqué 774 morts dans le monde (dont 349 en Chine continentale et 299 à Hong Kong) .

Néanmoins, il apparaît que "la capacité de propagation du virus s'est renforcée", a nuancé à ses côtés Ma Xiaowei, patron de la Commission nationale de la Santé. Le nouveau virus a une période d'incubation pouvant aller jusqu'à deux semaines et "la contagion est possible durant la période d'incubation", a observé M. Ma, notant que "cela aussi est très différent du Sras".