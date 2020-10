Coronavirus : des vaccins en perspective ?

Neuf vaccins contre le coronavirus sont en phase 3, la dernière étape avant une potentielle mise sur le marché, si les résultats sont prometteurs. Sur le plateau de France 3, Léopold Audebert, journaliste France Télévisions, apporte des précisions. "Dans cette course, le laboratoire anglais AstraZeneca est en bonne voie et la France lui a déjà pré-commandé des vaccins. On peut citer l'américain Pfizer qui a commencé à produire des vaccins, avant le feu vert des autorités sanitaires", explique-t-il.

Aux Etats-Unis, le laboratoire Moderna annonce 20 à 40 millions de doses prêtes pour la fin de l'année 2020. Si la France ne se prononce pas sur la question, le ministère de la Santé allemand s'est fixé l'objectif de premières vaccinations dès le premier trimestre de l'année 2021, "attention, elles resteront ciblées, il ne faut pas espérer une généralisation avant l'été prochain", nuance Léopold Audebert. En Chine, des milliers de Chinois, soignants ou personnes prioritaires, ont été vaccinés avant même la fin de la phase 3.

