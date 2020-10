Covid-19 : peut-on espérer un vaccin avant la fin de l’année ?

La course au vaccin s’accélère. Dans une usine du nord de la Belgique, la production de centaines de milliers de doses a commencé. Elles n’attendent que la dernière phase d’expérimentation et la décision des autorités de santé pour être distribuées. En Chine, le gouvernement a déjà donné son feu vert et des milliers de personnes se pressent devant les laboratoires.

Neuf vaccins candidats à travers le monde

"Si on se projette en disant : ‘tout va bien, il n’y a pas de difficultés, ces étapes sont franchies comme il faut’, les premiers schémas de vaccination vont commencer au mieux le deuxième trimestre 2021, plus probablement au cours du deuxième semestre 2021", tempère le virologue au CHU de Lyon (Rhône) et membre du Conseil scientifique, Bruno Lina. Pourtant, certains laboratoires affirment qu’ils seront prêts dès le début de l’année prochaine. Neuf candidats vaccins à travers le monde sont aujourd’hui dans la dernière phase d’expérimentation, la phase 3. Cette rapidité pose la question de l’efficacité du potentiel vaccin.

Le JT

Les autres sujets du JT