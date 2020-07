Coronavirus : des tests en pharmacie qui font débat

S. Acquaviva, P. Turpaud, G. Decaix, C. Berge

S. Acquaviva, P. Turpaud, G. Decaix, C. Berge

Le geste est simple, et le résultat est connu en une dizaine de minutes. Le tout s'effectue en pharmacie. Depuis le samedi 11 juillet, les pharmaciens sont autorisés à effectuer des tests rapides, dits "d'orientation diagnostique". Pour 15 euros environ, ils peuvent permettre de rassurer les plus anxieux mais l'exercice a ses limites. "Le gros souci de ce test, c'est qu'il ne dit pas si vous êtes contaminant. Il faut vérifier par la médecine, par la biologie. Deuxièmement, il ne certifie pas à 100% le fait que vous êtes immunisé et que vous pouvez faire un bras d'honneur au virus", explique le pharmacien François Martial.

Des tests qui resteront hors-statistiques

Jusqu'ici, les tests de dépistage du coronavirus étaient du seul ressort des laboratoires d'analyses médicales. Le risque est désormais de laisser d'éventuels porteurs du coronavirus dans la nature, sans parcours de soins encadrés. Les résultats de ces tests ne font l'objet d'aucune remontée. Ils resteront donc hors-statistiques.

