Coronavirus : des soignants à bout de forces

Plus les semaines passent, plus le nombre d'heures travaillées est important. Les soignants effectuent un grand nombre d'heures supplémentaires et manquent de sommeil. Ils doivent faire face à la surmortalité des patients. Beaucoup d'entre eux sont mis à rude épreuve, comme une infirmière qui souhaite rester anonyme. "Ce sont des images qui restent gravées dans la tête."

Cellule psychologique

Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. "Ma mère travaille 10 à 12 heures par jour à l’hôpital, en ce moment elle s'écroule régulièrement de fatigue sans manger le soir", explique un internaute. À l’hôpital de Colmar (Haut-Rhin), le risque de contagion est dans toutes les têtes. Ici, huit soignants ont été arrêtés après un test positif au Covid-19. Une cellule psychologique dédiée aux soignants a été ouverte.