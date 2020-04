Coronavirus : des contrôles routiers plus soutenus en prévision des vacances

À Saint-Jean-De-Vedas (Hérault), sur une portion d’autoroute menant à l’Espagne, les automobilistes sont la cible de contrôles renforcés. Les vacances scolaires de la zone C commencent ce vendredi 3 mars et crise sanitaire du Covid-19 oblige, les gendarmes dissuadent et verbalisent ceux qui seraient tentés de partir. “Les vacances scolaires ne viennent pas lever les mesures de confinement, donc nous renforçons nos contrôles pour nous assurer que les familles ne partent pas rejoindre les proches pour les fêtes de Pâques”, explique un gendarme.



Des contrôles soutenus par le ministère de l’Intérieur

Ce durcissement des contrôles est approuvé par la plupart des voyageurs. “Je pense qu’il faut être raisonnable et rester chez soi, sortir si nécessaire et pas autrement”, indique une automobiliste. Le ministre de l’Intérieur a soutenu ce dispositif. “Je demande vraiment à celles et ceux qui ont envisagé de se déplacer pour les vacances de se rendre compte qu’à la fois, ils s’exposent et exposent leurs proches”, a déclaré Christophe Castaner, le 1er avril. Depuis le 17 mars, 5,8 millions de contrôles ont été effectués et 350 000 procès-verbaux verbaux dressés.

