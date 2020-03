Coronavirus : depuis les mesures de confinement, la consommation d'électricité a baissé de 15% par rapport aux moyennes des mois mars

Selon RTE, le gestionnaire du réseau, la baisse s'explique par la "fermeture des commerces non essentiels et le ralentissement de l’activité dans le secteur industriel".

Depuis dimanche 15 et les premières mesures annoncées par le gouvernement français pour lutter contre l'épidémie de coronavirus Covid-19, la consommation d'électricité a baissé de 15% par rapport "au niveau habituellement constaté au mois de mars", a appris franceinfo jeudi 19 mars auprès du gestionnaire du réseau, RTE. Cela s'explique par la "fermeture des commerces non essentiels (restaurants, cinémas, magasins…) et le ralentissement de l’activité dans le secteur industriel".

Si la consommation est en baisse, les habitudes de consommation d'électricité des Français sont également modifiées depuis la mise en place de ces mesures de confinement. En temps normal, le pic de consommation d'électricité est atteint à 8h, "lorsque les Français débutent leur journée et que les industries et les entreprises démarrent leurs activités". Mais depuis le début du confinement, "la consommation augmente plus lentement le matin, et n’atteint un pic de consommation qu’aux alentours de 13h, au moment du déjeuner", indique RTE. La consommation diminue ensuite l'après-midi, plus fortement qu'en temps normal.

La consommation d’électricité française est, depuis la mise en place des mesures de confinement, 15% inférieure en moyenne au niveau habituellement constaté au mois de mars. (RTE)

Le gestionnaire du réseau se veut toutefois rassurant, il rappelle que "malgré ces changements de rythme", il continuera d'exporter de l'électricité vers les pays voisins à un niveau élevé et "d'assurer l'équilibre entre production et consommation afin d'assurer la continuité de l'alimentation électrique des Français".