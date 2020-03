Coronavirus Covid-19 : le concert de Gims, prévu le 8 mars au Zénith d'Orléans, est reporté à une date indéterminée

Un report en application des annonces du ministre de la Santé, samedi, sur l'annulation des "rassemblements de plus de 5 000 personnes" en milieu confiné jusqu'à nouvel ordre en raison du coronavirus.

Le concert du chanteur Gims au Zénith d'Orléans, prévu le 8 mars, est reporté à une date indéterminée en raison des risques liés au coronavirus Covid-19, rapporte dimanche 1er mars France Bleu Orléans.

"Holiday On Ice" maintenu le 3 et 4 mars

Ce report a été décidé après les mesures annoncées samedi par le ministre de la Santé, Olivier Véran, à savoir l'interdiction de tout rassemblement en milieu confiné de plus de 5 000 personnes.

Cette mesure ne s'applique pas aux trois représentations du spectacle Holiday on Ice, prévues mardi et mercredi au Zénith d'Orléans, car, selon France Bleu Orléans, environ 2 000 personnes sont attendues à chaque représentations. Le match de Jeep Elite de basket entre l'Orléans Loiret Basket et Roanne, prévu le 7 mars au palais des sports d'Orléans, est lui aussi maintenu, la jauge de la salle étant de 3 300 spectateurs.