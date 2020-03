Coronavirus : Emmanuel Macron se déplacera mardi soir au centre qui coordonne la gestion de la crise

Le chef de l'État veut apporter son soutien aux équipes mobilisées dans la lutte contre le Covid-19 en France.

Le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, se déplacera mardi 3 mars en fin de journée au Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS), qui coordonne la gestion de la crise liée au coronavirus Covid-19 en France, a appris franceinfo auprès de l'Élysée. Le président de la République entend ainsi témoigner sa gratitude et son soutien aux équipes mobilisées pour faire face à l'épidémie de coronavirus.

Le président de la République Emmanuel Macron a annulé des déplacements prévus cette semaine afin de mieux se consacrer à la gestion de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il a notamment annulé un déplacement dans le Gers, qui figurait à son agenda mercredi. Il devait aussi participer mardi au dîner annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) dont les organisateurs annoncé l'annulation lundi après-midi.

Le CORRUSS se trouve au sein du ministère de la Santé à Paris. C'est ici que sont assurés les points quotidiens sur le nombre de cas de coronavirus Covid-19 en France.