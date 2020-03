VRAI OU FAKE Coronavirus : comment repérer les faux messages d’information que nos proches nous envoient ?

Des messages qui prétendent détenir des informations exclusives sur le virus et qui livrent des conseils pour s’en prémunir circulent de plus en plus sur les réseaux sociaux et les messageries en ligne. Problème : ils sont bien souvent faux.

Souvent envoyés via les messageries en ligne comme WhatsApp, ou partagés sur les réseaux sociaux, les faux messages d'information sur le coronavirus prolifèrent. Photo d'illustration. (LIONEL VADAM / MAXPPP)