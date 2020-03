Sur les réseaux sociaux, la survie du nouveau coronavirus sur les objets suscite beaucoup d’interrogations. Plusieurs études montrent qu’il pourrait rester plusieurs heures, voire plusieurs jours sur une surface.

Douze heures sur les surfaces métalliques, six heures sur les vêtements, neuf jours sur le bois… La durée de survie du Covid-19 sur les surfaces inertes suscite beaucoup d’interrogations sur les réseaux sociaux. "Sur des surfaces métalliques, il survit 12 heures !", peut-on notamment lire sur Twitter. Les chiffres avancés ne sont pas tous fondés et les études n'arrivent pas toutes au même résultat. La Cellule Vrai du faux vous explique pourquoi.

>>> Suivez la situation sur le coronavirus et le confinement dans notre direct

Capture d'écran d'un tweet sur le coronavirus. (CAPTURE ECRAN TWITTER)

Une durée de quelques heures à plusieurs jours, selon l’OMS

Si le virus se transmet majoritairement via les gouttelettes et le contact direct entre les humains, il se propage également à l'extérieur d’un hôte. L’agence de santé publique des États-Unis, "Centers for disease control and prevention" indique qu’il est "possible d’attraper le Covid-19 en touchant une surface ou un objet où se trouve le virus avant de toucher sa bouche, son nez ou ses yeux", même "s’il ne s’agit pas du moyen principal de transmission du virus", précise-t-elle.

Reste à savoir combien de temps le Covid-19 survit précisément sur une surface. Pour émettre des hypothèses, les chercheurs se sont appuyés sur des observations menées sur les formes précédentes de coronavirus. C’est ce qu’explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS) : "Le Covid-19 semble se comporter comme les autres coronavirus. Plusieurs études indiquent ainsi que les coronavirus survivent sur des surfaces pour une durée allant de quelques heures à plusieurs jours. Une durée qui varie selon les différentes conditions comme le type de surface, la température, l’humidité de l’environnement."

Une grande différence d'une étude à l'autre

Plusieurs études ont été réalisées sur le sujet, mais elles n'arrivent pas toutes aux mêmes conclusions. Selon une récente étude scientifique américaine, publiée le 10 mars sur le site de prépublication scientifique medRxiv, le nouveau coronavirus pourrait survivre quatre heures sur le cuivre, 24 heures sur le carton, deux à trois jours sur le fer et le plastique.

Une étude anglaise parue en février dans la revue médicale The Journal of Hospital infection indique des chiffres plus inquiétants : "La durée de survie sur des surfaces inertes comme le métal, le verre ou le plastique peut aller jusqu’à neuf jours." Le virus pourrait survivre cinq jours sur le métal, quatre sur le bois, jusqu’à cinq jours sur le papier et neuf sur le plastique. Toutefois, ces résultats dépendent de la température ambiante et de l’humidité.

L’eau de javel et l’alcool efficaces pour nettoyer les surfaces infectées

Les auteurs de l’étude anglaise parue en février rappellent qu’il existe plusieurs solutions pour nettoyer les surfaces infectées. Parmi elles, l’alcool éthylique à 95%, le propanol (un alcool primaire) à 75% ou l’eau de javel seraient particulièrement efficaces. L’OMS indique qu’il est possible de "laver la surface infectée avec un simple désinfectant pour tuer le virus", ou "de se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique ou avec du savon et de l’eau".

Par ailleurs, Didier Pittet, chef du service de prévention et contrôle de l'infection aux hôpitaux universitaires de Genève (Suisse), a affirmé sur franceinfo qu’il était utile de nettoyer son téléphone portable, avec les mêmes produits "qui sont efficaces pour désinfecter les autres surfaces". Apple a mis à jour des consignes de nettoyage, et recommande l’usage de lingettes imprégnées d’alcool à 70% uniquement "sur les surfaces non poreuses".