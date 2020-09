Coronavirus : comment être sûr que les produits nettoyants sont efficaces ?

Il n'existe pas encore de contrôles des autorités sanitaires avant la mise sur le marché de ces produits. Pour l'instant, il faut compter sur le sérieux des industriels qui les vendent.

Que ce soit le gel hydroalcoolique ou les produits ménagers qu'on utilise pour nettoyer son bureau au travail ou ses poignées de portes à la maison, aucun produit n'a de label officiel qui garantisse son efficacité contre le Covid-19. Le Haut Conseil de la santé publique se contente de "recommandations" : un gel doit contenir au moins 65% d'éthanol pour tuer le virus. Pour les nettoyants de surface, les autorités conseillent d'acheter des produits qui respectent la norme anti-virus, signalée par le label EN14476. Il faut donc lire attentivement les étiquettes.

Difficile de s'y retrouver quand on n'est pas scientifique. Dans les hôpitaux, les cliniques, tous les milieux où on est soignés, les produits sont rigoureusement sélectionnés pour être efficaces contre les bactéries, contre les champignons et contre les virus. Les établissements de santé sont capables de décrypter le rapport du laboratoire qui a testé les produits pour savoir si la promesse est respectée.

De simples désinfectants fonctionnent

Mais tout le monde n'a pas ces moyens. Pour nettoyer les surfaces, on peut aussi faire simple. "Nettoyer à l'eau et au savon sera déjà une bonne mesure, assure Bruno Grandbastien, le président de la Société française d'hygiène hospitalière. Désinfecter avec un produit aussi simple que l'eau de javel utilisé à la dilution classique, celle qu'on utilise à la maison, dans sa cuisine ou dans sa salle de bain, sera également très efficace."

On peut donc nettoyer son bureau et sa maison avec de simples désinfectants, puisqu'on sait maintenant que le coronavirus est assez fragile sur les surfaces. D'ici à deux ans, les gels hydroalcooliques et les produits à base de javel seront contrôlés avant d'être commercialisés, on sera donc sûrs et certains de leur efficacité.