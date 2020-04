Coronavirus : "C'est une désolation", "ça me donne envie de pleurer", Paris sous confinement donne le blues à ses habitants

"Pour revenir plus vite, restez chez vous”, peut-on lire, écrit en lettres rouges, sur la façade de l'Olympia. À Montmartre, on entend désormais très bien les oiseaux, mais on ne croise plus aucun touriste.

Une femme est assise seule sur un banc, dans le quartier de Montmartre, à Paris, pendant le confinement, le 27 avril 2020. (MATTHIEU MONDOLONI / RADIO FRANCE)