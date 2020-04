EN IMAGES. Un décor de cinéma abandonné pour confinement fige deux rues de Montmartre sous l'Occupation

Le décor du film "Adieu Monsieur Haffman" que Fred Cavayé tournait à Montmartre avec Daniel Auteuil, a dû être abandonné précipitamment.

Depuis le début du confinement, un silence inhabituel s’est abattu sur la capitale. Vidée de ses voitures et de ses habitants, Paris semble suspendu dans une faille temporelle de science-fiction. Face à la menace invisible du Covid-19, certaines personnes âgées se plaignent : "c’est pire que pendant la guerre".



Deux rues du quartier de Montmartre, à deux pas du Sacré-Cœur, semblent les prendre au mot : elles téléportent les passants dans un mauvais cauchemar, celui de la Seconde Guerre mondiale. Un décor de cinéma, abandonné en plein tournage pour cause d’injonction de confinement, fait revenir le quartier 80 ans en arrière, à la sombre époque de l’Occupation nazie.



Nous avons parlé à un membre de l'équipe du tournage du film en question, Adieu Monsieur Haffmann, et à un habitant du quartier, auteur des photos de ce diaporama. Leurs témoignages et le récit de cette histoire insolite sont à lire sous les photos.