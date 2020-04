Coronavirus : à Tours, le maire distribue des bons d’achat pour soutenir les commerçants

Les commerces sont frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, si bien que des villes ont décidé de s’organiser afin de les aider. À Tours, dans l’Indre-et-Loire, le maire a décidé d’éditer des bons d’achat de 50 euros utilisables dans les magasins à partir du 11 mai. Lucie Plisson a fermé son restaurant au début du confinement. "Le midi on a une cinquantaine de personnes. Le soir 80. Et là c’est vide", s’inquiète-t-elle. Mais elle se demande aussi si les clients seront présents au moment de la réouverture "s’il faut mettre un masque et des gants".



"C’est déjà une très belle somme"

C’est pour cela que 20 000 bons d’achat ont été édités par la ville et qui seront distribués aux personnes qui travailleront sur la commune. "Dès qu’on a un top départ pour la réouverture des premiers commerces (…) on a tout de suite un coup de fouet, de l’argent qui rentre", explique le maire Christophe Bouchet. "On aura un petit peu plus de personnes qui vont se déplacer. C’est déjà une très belle somme", espère Éva Pouplier, gérante d’un magasin de prêt-à-porter.

Le JT

Les autres sujets du JT