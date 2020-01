Coronavirus : 7 000 croisiéristes bloqués en Italie

C'est l'un des plus grands navires de croisière au monde. Jeudi 30 janvier, près de 7 000 personnes ont été bloquées à bord du Costa Smeralda, port de Civitavecchia, près de Rome (Italie). À l'intérieur, un couple de passagers chinois présente des symptômes du coronavirus. En attendant des analyses, le maire de la ville a interdit aux touristes de descendre. "On a juste les informations quand on regarde les réseaux sociaux ou la télé sur notre téléphone, mais à l'intérieur du bateau, on n'a pas d'information", témoigne Céline Griffond, passagère du Costa Smeralda.

À quai, certaines familles inquiètes ont pu joindre leurs proches à bord du bateau.

Dans l'attente des résultats définitifs

Le couple chinois en provenance de Hong Kong aurait embarqué à Savone (Italie) le 25 janvier. Après plusieurs escales en France et en Espagne, ils sont arrivés au port de Civitavecchia. Les passagers attentent les résultats définitifs des analyses.

Le JT

Les autres sujets du JT