DIRECT. Coronavirus : la Chine fait état de 170 morts et de 7 700 personnes contaminées dans tout le pays

#CORONAVIRUS On en sait un peu plus sur le nouveau virus. Sa période d'incubation est de l'ordre de 5,2 jours en moyenne, mais varie grandement en fonction des patients, selon des chercheurs chinois dans l'une des études les plus larges publiées à ce jour sur l'épidémie de pneumonie virale. Le fait que l'estimation soit préliminaire et "imprécise", et fasse apparaître de grandes variations, justifie selon eux "une période d'observation ou de quarantaine de 14 jours pour les personnes exposées". C'est précisément la durée de confinement qui sera imposé aux Français rapatriés de Wuhan.