DIRECT. "Convoi de la liberté" : des manifestants aux portes de Paris, plus de 7 000 policiers et gendarmes déployés

Ce qu'il faut savoir

Certains et certaines ont campé aux portes de Paris. Des milliers d'opposants au pass vaccinal venus en convois de toute la France, sont en route samedi 12 février pour entrer dans la capitale et manifester, malgré l'interdiction par la préfecture de police. Des centaines de voitures, camping-cars et camionnettes parties vendredi de toute la France, ont été stoppées dans la soirée à l'entrée de Paris. Rassemblement hétéroclite d'opposants au président Emmanuel Macron et de "gilets jaunes", le "convoi de la liberté" s'est constitué sur le modèle de la mobilisation des routiers qui paralyse la capitale canadienne Ottawa. Suivez notre direct.

Les forces de police largement mobilisées. Près de 7 200 policiers et gendarmes "sont déployés sur les 3 prochains jours pour faire respecter les interdictions de convois de véhicules", selon la Préfecture de Police. Cette dernière a expliqué sur Twitter avoir procédé à 6 heures du matin samedi à 95 verbalisations.

Les manifestants veulent le retrait du pass vaccinal. La plupart des revendications sont liées à la vaccination contre le Covid-19. Les réclamations des participants sont aussi liées à l'augmentation du coût de l'énergie et du pouvoir d'achat.

Jean Castex promet d'être inflexible. "S'ils bloquent la circulation ou s'ils tentent de bloquer la capitale, il faut être très ferme" a-t-il expliqué vendredi sur France 2. "Le droit de manifester et d'avoir une opinion sont un droit constitutionnellement garanti dans notre République et dans notre démocratie. Le droit de bloquer les autres ou d'empêcher d'aller et venir ne l'est pas."

Des appels à "une convergence européenne". Certains manifestants entendent atteindre ensuite Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour une "convergence européenne" prévue lundi 14 février. Les autorités belges ont interdit l'accès de la capitale.