REPLAY. Retrouvez l'interview du Premier ministre, Jean Castex, au "13 Heures" de France 2

Ce qu'il faut savoir

Le Premier ministre répondra aux questions de plusieurs Français, notamment sur le thème du pouvoir d'achat. Jean Castex est l'invité, vendredi 11 février, du journal télévisé de 13 heures de France 2, délocalisé à Sens (Yonne) et présenté par Julian Bugier. Avec le retour de l'inflation, les prix de l'énergie qui flambent et la situation sanitaire qui s'améliore, le pouvoir d'achat s'impose de plus en plus comme un sujet phare de la campagne présidentielle : selon un sondage Ipsos-Sopra Steria publié vendredi, la thématique arrive largement en tête (52%) des préoccupations des Français, avec une grosse progression (+ 8 points en un mois), alors que celle pour l'épidémie de Covid-19 régresse fortement (18%, - 17), pour se retrouver au 7e rang. Suivez notre direct.

Un nouveau protocole sanitaire à l'école. Cette intervention du Premier ministre survient toutefois dans un contexte d'annonces concernant la situation sanitaire et plus particulièrement sur le protocole Covid-19 à l'école. Il sera allégé après les vacances scolaires, a annoncé le ministère de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, avec la fin du masque à l'extérieur et moins d'autotests pour les élèves cas contacts.

Des "convois de la liberté". Partis en "convoi" sur les routes de France, quelques milliers d'opposants au pass vaccinal veulent rallier vendredi soir les abords de la capitale, malgré l'interdiction de la préfecture, laissant planer le doute sur leurs intentions pour la suite. "Il y a une instrumentalisation d'une fatigue, une lassitude des Français, en tout cas une tentative d'instrumentalisation", a dénoncé vendredi matin le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur Europe 1.