"Convoi de la liberté" en France : les premiers manifestants vont converger vers Paris

Les premiers véhicules venus de toute la France sont attendus dans la capitale. L'objectif du "convoi de la liberté" est d'arriver à Paris vendredi 11 février au soir, et à Bruxelles (Belgique) lundi.

Sous un concert de klaxons, dans la soirée du jeudi 10 février, le "convoi de la liberté" a pris la route. À Rennes (Ille-et-Vilaine), mais aussi à Limoges (Haute-Vienne), les manifestants s'organisent. "On est accueillis par des bénévoles qui nous hébergent gratuitement, et partout, on nous apporte à manger", confie l'un d'entre eux. Des provisions sont amassées en quantité, comme sur un parking près de Lyon (Rhône). La plupart des manifestants arrivent en voiture ou en camping-car.

Les premiers convois convergent vendredi vers la capitale

Parmi les manifestants figurent des antivaccins et des anti-pass sanitaire, mais aussi des "gilets jaunes". "Notre gilet jaune, on le remet parce que c'est le cœur de tous les combats depuis deux ans et demi", explique un manifestant. Les premiers convois convergent vendredi vers Paris, où 7 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour empêcher l'accès.