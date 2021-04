Consommation : les retards de livraison explosent dans le e-commerce

Les commandes sur internet explosent avec les confinements. Les retards de livraison aussi sont de plus en plus fréquents, et les litiges explosent.

Comment expliquer certains retards de livraison suite à des commandes passées sur des sites de e-commerce ? Certains colis n’arrivent même jamais. Un client, rencontré par France 2, a commandé un canapé neuf à 1060 euros. A cause de la crise sanitaire, on lui a annoncé un délai de livraison de cinq semaines, mais qui a été plusieurs fois repoussé. "Le problème c’est quand on m’affirme qu’il est dans le transporteur et qu’il n'arrive jamais, là c’est du mensonge", témoigne-t-il. Il attendra quatre mois et demi pour récupérer son argent.

Multiplication des cas contact

Des affaires de ce type, la plateforme spécialisée Litige.fr en traite chaque jour : plus d’un tiers des recours en 2020 concernait un problème de livraison. "Ce qu’on a observé, c’est que les Français qui n’avaient pas l’habitude d’acheter en ligne ont dû s’y mettre pendant les différentes périodes de confinement. Cette augmentation très importante du e-commerce s’est traduite par une augmentation très importante des litiges", explique Yoni Ohana, son directeur. Une entreprise qui vend des mobiliers de jardin, près de Lyon, explique qu’elle a connu plusieurs couacs qui ont occasionné des retards : des cas contacts dans ses employés, ou chez ses sous-traitants, ont parfois ralenti la livraison. Des recours sont possibles en cas de non-livraison. Selon une avocate, le vendeur doit rembourser le client sous 14 jours.