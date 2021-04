Drôme : le "click and collect" pour soutenir producteurs locaux

Depuis plusieurs mois, certains habitants de la Drôme ont une nouvelle habitude. Ils règlent leurs achats chez des producteurs locaux, grâce à l’application Click’n’Drôme. Elle récompense les achats auprès de producteurs locaux. C’est le cas d’une cliente, venue régler ses achats chez un fabricant de nougat de Montélimar. "J’ai 10% de mon achat qui va être crédité sur mon application, et que je vais pouvoir dépenser chez un autre commerçant", explique-t-elle.

Une petite compensation pour les commerçants

Les producteurs locaux inscrits paient une commission de 10%. Face à la crise, Frédéric Chambonnière, fabricant de nougat, n’a pas hésité. "On sait qu’on va perdre 80% du chiffre d’affaires, étant donné qu’on est limité aux déplacements à 10 kilomètres", explique-t-il. Il espère ainsi récupérer 30 à 40% de son chiffre d’affaires. Nicolas Bouvier, fabricant de glaces et sorbets artisanaux, commercialise ses produits via l’application depuis cinq mois. Il assure avoir augmenté de "50% ses ventes par rapport à l’année dernière".