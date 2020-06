Consommation : les habitudes du confinement se maintiennent

Qu'allons-nous garder de nos habitudes de consommation prises durant le confinement ? Pendant plus de deux mois, nous avons privilégié les circuits courts, les drives et la livraison à domicile. Il y a eu aussi plus de bricolage et de cuisine. Des habitudes qui perdurent malgré la réouverture du pays, il y a déjà trois semaines. Dans une grande enseigne de produits culturels, les allées sont vides, sauf la file de retrait des achats en ligne. La fréquentation du magasin est 60% moindre que celle d'il y a un an, à la même période.

Le fait maison a la cote

Les clients ne se baladent ainsi plus dans les rayons. "C'est sûr qu'avant, je me perdais dans les rayons et j'achetais plus de choses. Là au moins on sait ce qu'on veut acheter et on l'achète. Alors ça me fait peut-être un peu moins dépenser, mais ce n'est pas plus mal", confie une cliente. De nombreux consommateurs, réticents à aller dans les magasins, penchent désormais pour le fait maison. Pour beaucoup de Français, le confinement a été l'occasion de faire un grand rangement.

Le JT

Les autres sujets du JT