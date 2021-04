Plus que jamais, son empire s'impose comme le numéro un mondial du commerce en ligne. Rien ne semble arrêter Jeff Bezos, et surtout pas une pandémie mondiale... Bien au contraire, en favorisant les achats sur internet, la crise sanitaire fait les beaux jours d'Amazon et de son PDG milliardaire.

Confinée, la planète n'a jamais autant acheté sur internet – et surtout sur Amazon. En 2020, le chiffre d'affaires de la plateforme de e-commerce a augmenté de 38%, soit plus de 21 milliards de dollars (plus de 17 milliards d'euros). Quant à la fortune de son PDG, elle totalise aujourd'hui 196 milliards de dollars (162 milliards d'euros), un chiffre qui donne le vertige... Rien ne semble arrêter Jeff Bezos, pas même une pandémie mondiale. En vingt-sept ans, il a bâti un empire et s'est imposé comme le numéro un mondial du commerce en ligne.

Pendant que partout dans le monde se multiplient les manifestations citoyennes contre Amazon et les appels au boycott, comment l'homme le plus riche de la planète dépense-t-il son argent ? En résidences grand luxe – à Beverly Hills, il a racheté le domaine d'un magnat du cinéma ; à New York, il possède cinq étages dans un immeuble de Manhattan – et en voyages à bord de son jet privé...

L'ancien ingénieur en informatique, qui s'est refait un look en costume cintré, est désormais un personnage "people". Il écume les soirées mondaines ou bien rencontre des chefs d'Etat au bras de sa nouvelle compagne (une ex-starlette de la télé)... Et quand les amoureux séjournent à Paris, c'est à l'Hôtel de Crillon – 20 000 euros la nuit.

En une journée, 13 milliards de dollars de plus

Mais d'où vient la fortune de Jeff Bezos ? Pour mieux comprendre, "Complément d'enquête" s'est adressé à Daniel Ives, l'un des meilleurs analystes de Wall Street. Depuis vingt ans, il scrute les valeurs du Nasdaq, où sont cotées les entreprises de la tech. "Personne n'a autant profité de la pandémie que Bezos et son entreprise", note le spécialiste.

Car les milliards de Jeff Bezos, c'est aussi l'histoire d'une fabuleuse envolée en bourse : à son introduction en 1997, l'action Amazon est cotée à 18 dollars (15 euros). Contre plus de 3 300 (2 700 euros environ) aujourd'hui... Mais c'est pendant l'année écoulée que son cours a réellement bondi, pour presque doubler : au début de la pandémie, elle était à 1 700 dollars (1 400 euros).

Le 20 juillet 2020, le titre a décollé de façon spectaculaire. Ainsi que la fortune du principal actionnaire (le PDG détient 10,6% du capital), avec 13 milliards de dollars (10,8 milliards d'euros) de plus, en une seule journée ! "Et plus le virus progresse, plus cette crise se révèle une mine d'or pour Amazon", relève Daniel Ives.

Extrait de "Jeff Bezos, le monde est à lui ?" un document à voir dans "Complément d'enquête" le 22 avril 2021.

