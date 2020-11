VIDEO. Horaires élargis, jauge durcie... Quel sera le protocole sanitaire dans les commerces à partir de samedi ?

Libraires, disquaires, magasins de jouets, fleuristes, boutiques de vêtements et de cosmétiques... Tous les commerces jugés non essentiels s'apprêtent à rouvrir leurs portes, samedi 28 novembre. Afin que cet assouplissement du confinement se déroule dans le respect des règles sanitaires mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, le gouvernement a détaillé, jeudi 26 novembre, le "protocole sanitaire renforcé".

Un texte voulu comme "simple, lisible", dont voici les principaux points, détaillés par le ministre délégué aux PME, Alain Griset.

Une "jauge" durcie et précisée

La jauge d'accueil se durcit. Elle passe d'un client pour 4m2 de surface de vente à un client pour 8 m2. "Le mobilier, les étals, les rayonnages n'entrent plus dans le calcul et les salariés des commerces ne sont pas comptabilisés", a précisé le ministre. Cette jauge devra être "appréciée avec bon sens, par exemple lorsqu'un couple ou un parent, avec son enfant, entrent dans un commerce, ils compteront pour une seule personne", a-t-il encore déclaré, précisant par ailleurs que les clients "auront une information précise sur la capacité maximale d'accueil et le rappel des consignes sanitaires".

Précaution supplémentaire pour les commerces de plus de 400 m2 : ils "devront prévoir une personne ou un système de comptage pour garantir le respect de la jauge à l'intérieur du magasin", a encore souligné le ministre.

Concernant les centres commerciaux, "la jauge s'applique à la fois pour l'ensemble du centre et pour chacun des magasins ou boutiques le composant", précise Bercy.

La circulation fléchée "recommandée"

Il est "recommandé" d'indiquer un sens unique de circulation "lorsque la configuration du commerce le permet", a expliqué jeudi Alain Griset.

L'air renouvelé et la mise à disposition de gel hydroalcoolique

En outre, "les commerces s'engagent à s'assurer du renouvellement régulier de l'air soit par ventilation naturelle en ouvrant les portes ou les fenêtres régulièrement, soit par un système d'aération mécanique", a précisé Alain Griset, et "du gel hydroalcoolique devra obligatoirement être mis à disposition des clients à l'entrée du commerce".

Des horaires élargis et la possibilité d'ouvrir le dimanche en décembre

Les professionnels plaidaient que des horaires d'ouverture plus larges permettraient d'étaler les flux de clients, et Alain Griset a confirmé qu'ils pourraient "étendre les horaires d'ouverture jusque 21 heures".

En outre, "nous faciliterons les dérogations pour l'ouverture des commerces le dimanche, la ministre du Travail Elisabeth Borne a renvoyé une instruction aux préfets en ce sens hier" mercredi, a indiqué Alain Griset.

L'Alliance du Commerce, qui rassemble l'Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de l'habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure, a demandé dès jeudi "aux préfets d'autoriser en urgence l'ouverture des commerces fin novembre, et les dimanches de décembre et janvier".

Toutefois, Jean Castex a précisé que le sujet était "à l'étude" pour janvier, le travail dominical étant "régi par des lois". "Autant nous pouvons agir pour le mois de décembre, mais ce sujet mérite d'être juridiquement affiné pour janvier", a expliqué le Premier ministre, qui indique que le gouvernement travaille sur le sujet "avec les partenaires sociaux".

La mise en place de créneaux réservés

Enfin, Bercy a précisé que "les commerces sont invités à proposer des créneaux horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables", une démarche qui "peut être facilitée par la mise en place d'une information sur les heures de forte affluence".

Le ministère précise aussi que "la prise de rendez-vous est notamment recommandée pour la vente accompagnée et peut, de manière générale, être une solution pour éviter la constitution de files d'attente", mais n'est pas obligatoire.