"Je n'en peux plus de toute cette dématérialisation". Invitée jeudi 18 mars sur le plateau de France, pour l'émission #Génération2021 consacrée à la jeunesse, Jeanne Selimi, étudiante en droit et histoire de l'art, a confié son désarroi face aux conditions d'études en période de Covid-19.

"On n'est pas des machines"

"Au départ, je pensais que ce serait facile de transposer mon organisation de ma vie d'avant avec la nouveauté des cours à distance, mais rapidement, je me suis rendu compte que ce était impossible, parce que tout ce qui encadrait ma vie avant et me motivait dans la semaine n'était plus accessible", a-t-elle expliqué.

"On se retrouve à être seul chez soi toute la journée et sans aucun lien social avec des professeurs ou des camarades de classe. Ce sont des conditions d'études qui ne sont plus dignes, complètement déshumanisées, je n'en peux plus de toute cette dématérialisation dans une période de notre vie où on est censé construire la base et les piliers des personnes qu'on veut devenir, du futur, une période où on est censé rencontrer des gens, avoir des expériences, on se retrouve tout seule", développe la jeune femme, avant de conclure : "On n'est pas des machines, on a besoin de liens humains, nous sommes humains et on se sent assez abandonnés là-dessus".