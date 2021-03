Il avait un message à faire passer. Invité jeudi 18 mars sur le plateau de France 2, pour l'émission #Génération2021 consacrée à la jeunesse, Matéo Scantamburlo, jeune électricien en recherche d'emploi, est venu pour rappeler que la détresse des jeunes ne se résumait pas à celle des étudiants.

"Quand j'ai répondu à l'appel à témoins que vous avez passé, c'est ce que j'ai souligné, parce que c'est important pour moi. Quand on regarde les infos et les solutions proposées par l'Etat, on parle des jeunes en les caractérisant par les étudiants. Mais les jeunes, ce ne sont pas que les étudiants. C'est aussi, comme nous, des jeunes diplômés en recherche d'emploi, des chômeurs. Ou même des gens qui n'ont pas de diplôme et qui cherchent du travail", a-t-il développé.

Le jeune homme a ensuite raconté ce qui lui était arrivé ces derniers mois. "J'ai fait une formation pour me reconvertir. Très bonne expérience, mais cela n'a débouché sur rien. Cela ne s'est pas passé comme cela devait parce qu'il y a eu le Covid. Forcément, travailler avec des visios Skype, ce n'est pas facile. C'est de la pratique en moins sur notre formation", a-t-il témoigné.