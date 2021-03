#Génération2021 : précarité, solidarité, angoisses et nouvelles habitudes... Vous avez entre 18 et 25 ans ? Partagez votre quotidien

"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020… Ce sont ceux qui vivent un sacrifice terrible", a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une allocution télévisée le 14 octobre dernier. L'épidémie de coronavirus et les restrictions sanitaires imposées depuis un an ont eu de nombreuses conséquences sur la génération qui a aujourd'hui entre 18 et 25 ans. Un rapport parlementaire sur le sujet, rendu public en décembre dernier, s'inquiétait des "effets délétères du Covid-19 et du confinement sur un grand nombre de jeunes".

France Télévisions lance une grande opération autour de la jeunesse, pour une émission qui sera diffusée le 18 mars. Le programme "Nous sommes la génération 2021", présenté par Elise Lucet, Samuel Etienne, Emilie Tran Nguyen et Djamel Mazi, donnera la parole aux 18-25 ans.

Vous avez décidé de changer d'orientation ? Vous avez dû tirer un trait sur certains projets ? Vous faites face à des difficultés financières ? Vous vous investissez dans un projet associatif ? Racontez-nous vos difficultés, vos doutes, mais aussi vos initiatives, vos solutions.