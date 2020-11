VIDEO. Covid-19 : Olivier Véran souhaite "ardemment" la levée du confinement avant Noël, mais "ne fait pas de pronostic"

Il est trop tôt pour dire si le confinement pour lutter contre le Covid-19 sera levé à Noël, a indiqué Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, dimanche 8 novembre dans l'émission "Questions politiques" sur franceinfo et France Inter. "Je le souhaite ardemment", a-t-il déclaré, mais "nous verrons, je ne fais pas de pronostic".

"On a envie de se retrouver en famille, a poursuivi Olivier Véran. On a envie de faire Noël en famille, dans la joie, évidemment. On a envie de pouvoir le préparer dans la joie, mais on sait au fond de nous que vu la circulation du virus, on sait qu'à Noël, on fera attention aux gens qui sont autour de nous", a-t-il expliqué.

Vous ne verrez jamais faire des pronostics. Ça ne veut pas dire que je suis défaitiste, cela veut dire je suis prudent. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on sait qu'on aura l'application des gestes barrières pour Noël et qu'ainsi, Noël est un peu spécial de ce point de vue-là. Olivier Véran à franceinfo

Olivier Véran promet d'informer les Français en temps et en heure : "Ils auront nécessairement de la lisibilité. On est aujourd'hui début novembre. Aujourd'hui, l'heure est à la vague épidémique dans nos hôpitaux. Chaque chose en son temps."