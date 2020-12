Vatican : un Noël célébré sous la contrainte du confinement

La police italienne bloquait l'accès au Vatican, vendredi 25 décembre au matin. Pour la première fois, les célébrations de Noël s'effectuent sans pèlerins. Du jamais-vu, alors que les rues entourant le palais pontifical et la capitale de l'Italie, Rome, sont vides. Le confinement est appliqué pour les fêtes de fin d'année. Dans une ambiance sobre, le pape a rappelé vendredi matin le besoin d'être solidaire face à la crise du coronavirus : "Nous devons chercher une solution pour tous. Un vaccin pour tous. Spécialement pour les plus vulnérables, et en pensant à toutes les régions de la planète."



Une messe de minuit en début de soirée



Devant une centaine d'invités, il a effectué les bénédictions "Urbi et Orbi". Jeudi soir, le pape François a également mené une messe de minuit sobre au Vatican, décalée en début de soirée, devant quelque 200 fidèles, tous masqués. Les célébrations ont pris fin à 21 heures afin de respecter le couvre-feu en vigueur.

